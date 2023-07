Dortmund (ots) - Enreach, ein führender Anbieter von Kommunikationslösungen, hat

gemeinsam mit dem Markt- und Meinungsforschungsinstitut YouGov eine Umfrage

durchgeführt, um das Kommunikationsverhalten von Verbraucher:innen genauer zu

untersuchen.



Die Umfrage, an der über 2.000 Menschen in Deutschland teilgenommen haben,

beleuchtet, welche verschiedenen Kommunikationskanäle Verbraucher:innen für den

Kontakt mit Unternehmen nutzen. Dabei zeigt sich, dass Telefon und E-Mail nach

wie vor die meistgenutzten Kanäle sind: 74 Prozent der Befragten gaben an, das

Telefon zu nutzen, gefolgt von 65 Prozent, die Unternehmen per E-Mail

kontaktieren.





Die Umfrage zeigt auch, wie verschiedene Chat-Arten von Verbraucher:innengenutzt werden. So gaben 16 Prozent aller Befragten an, über Messenger wieWhatsApp mit Unternehmen zu chatten. In der Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigenwaren es sogar 23 Prozent, bei den über 54-Jährigen dagegen nur 12 Prozent.Darüber hinaus gaben 15 Prozent aller Befragten an, den Chat mit einemMitarbeiter des Unternehmens auf der Unternehmenswebsite zu nutzen. DieseKontaktform ist in der Altersgruppe der 35- bis 44-Jährigen besonders beliebt(25 Prozent nutzen diesen Kommunikationsweg), während der Chat mit einem Bot aufder Unternehmenswebsite bei den 18- bis 24-Jährigen besonders gut ankommt: Indieser Altersgruppe gaben 20 Prozent an, mit Bots auf der Website zu chatten, imDurchschnitt aller Altersgruppen waren es nur 12 Prozent.Neben den Verbraucher:innen, die Chat-Funktionen auf Unternehmenswebsitennutzen, gaben weitere 33 Prozent der Befragten an, Kontaktformulare aufUnternehmenswebsiten zu nutzen. Diese Ergebnisse unterstreichen die Bedeutungdes Webauftritts von Unternehmen als zentraler Kontaktpunkt für Kund:innen undInteressent:innen."Chat ist oft effizienter und schneller als die Kommunikation per E-Mail, dashaben andere Studien bereits gezeigt: Rück- und Detailfragen können im Live-Chatdirekt geklärt werden, das macht diese Form der Kommunikation gleichermaßenattraktiv für Unternehmen und Verbraucher:innen", sagt Axel Gibmeier, DirectorCustomer Contact Solutions bei Enreach, einem führenden Anbieter vonKI-basierten Bots, Unified-Communications- und weiteren Kommunikationslösungen.Bausteine für effiziente KundenkommunikationUm den verschiedenen Anforderungen gerecht zu werden, umfasst die neueSocial-Messaging-Lösung von Enreach fünf Bausteine für eine hocheffiziente,serviceorientierte Kundenkommunikation. Die Lösung ermöglicht Unternehmen:1. Einen Chat auf ihrer Website einzurichten, um Anliegen schnell und direkt zuklären,2. bestehende Rufnummern wie z.B. Service- oder Support-Hotlines per WhatsApp