DevvStream kündigt Absichtserklärung für das Management von Emissionszertifikaten für bis zu 8,3 Millionen Hektar Amazonas-Regenwald in Bolivien an

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 20. Juli 2023 / IRW-Press / — DevvStream Holdings Inc. (CBOE: DESG) (OTCQB: DSTRF) (FWB: CQ0) („DevvStream“ oder das „Unternehmen“), ein führender Projektentwickler und Generierer von Emissionszertifikaten mit Spezialisierung auf Technologielösungen, hat heute mitgeteilt, dass eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding/MOU) mit der Firma Bluegrace Energy („Bluegrace“) unterzeichnet wurde, mit der DevvStream exklusiv mit der Verwaltung von Emissionszertifikaten für ein 8,3 Millionen Hektar großes Projekt zum Schutz der Amazonas-Regenwälder in Bolivien beauftragt wird. Gemäß der Absichtserklärung wird DevvStream Managementleistungen im Hinblick auf Emissionszertifikate erbringen und dafür einen Anteil an den jeweils resultierenden Gutschriften erhalten.

Projekte mit Emissionszertifikaten für Waldgebiete nutzen normalerweise das REDD+ Framework, das eine Methodik für die Generierung von Emissionszertifikaten durch die Vermeidung von Waldrodungen festlegt. Allerdings entsprechen Projekte, die sich auf REDD+ stützen, gelegentlich nicht den in den Core Carbon Principles festgelegten Standards, wie Additionalität (Zusätzlichkeit), Beständigkeit und Baseline-Messverfahren(1). Aus diesem Grund plant das Unternehmen, das Projekt nach einer alternativen Methodik zu konzipieren, die sich auf Technologien wie künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und Computer-/Satellitenbildgebung stützt, um eine präzisere Datenerhebung und dadurch eine genaue mengenmäßige Erfassung von Emissionszertifikaten zu gewährleisten. Zu den Zielen des Gesamtprojekts gehört neben dem Erhalt von Grund und Boden auch die Bereitstellung von Finanzmitteln für die Durchführung sozialer Initiativen und humanitärer Aktivitäten, die den in den jeweiligen Gebieten lebenden indigenen Völkern zugute kommen. Zu diesen Initiativen zählen Infrastruktur, Bildung, Wasseraufbereitung, Gesundheitsversorgung und Transport/Verkehr.