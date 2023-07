ROSE launcht mit dem BACKROAD AL PLUS ein neues E-Gravelbike (FOTO)

Sperrfrist: 20.07.2023 12:00

Vielseitigkeit und Extrapower: ROSE Bikes elektrifiziert das beliebteAluminium-Gravelbike BACKROAD AL und erweitert die E-Bike-Serie ROSE PLUS umeine neue Plattform. Das Bike trägt die DNA des bekannten Allround-Gravelbikes:Eine entspannte Rahmengeometrie, viele Anschraubpunkte und modernes Design. Undkaum sichtbar in das formschöne Rahmendesign integriert versteckt sich der MahleX35 Nabenmotor. Das BACKROAD AL PLUS gibt es ab sofort als GRX RX810 1x11- undApex XPLR 1x12-Variante ab einem Preis von 3.399 EUR. Das Bike kann in den zweiFarben "sandy taco" und "seafoam green" in den Größen XS bis XL erworben werden.Am 20. Juli 2023 wird das neue E-Gravelbike BACKROAD AL PLUS gelauncht undergänzt das Gravel-Portfolio der Bikebrand ROSE Bikes. Gravelbikes sind längstkein kurzfristiger Trend mehr. Sie sind sowohl alltagstauglich, bieten aberebenso die Möglichkeiten für OffroadAbenteuer und Bikepacking-Touren. Das neueE-Gravelbike unterstützt dich dank Extrapower bei allem, was du vorhast - vomPendeln zur Arbeit bis zum ersten Bikepacking Trip. Das neue, vielseitigeGravelbike ist ein zuverlässige Begleiter für jeden Tag. Es ermöglicht denFahrer:innen, die eigenen Touren zu verlängern und ihre Umgebung neu- undwiederzuentdecken. Um auch Anfänger:innen einen einfachen und unkompliziertenEinstieg in tägliche Radabenteuer geben zu können, ist das Aluminium-Bike einegünstige und überzeugende Alternative zum Carbon-Bike. Die Kombination ausExtrapower und bewährtem Aluminium-Rahmen ist daher ein wichtiger Schritt, ummöglichst vielen Menschen das Graveln zugänglicher zu machen.ROSE Bikes hat bereits ein E-Gravelbike mit Carbonrahmen auf dem Markt. Um dasSortiment nun zu erweitern, ist die Elektrifizierung des beliebtenAluminium-Bikes BACKROAD AL eine logische Schlussfolgerung. Das Bike überzeugtmit seiner entspannten Geometrie, um auch auf längeren Touren bequem sitzen zukönnen. Dank zahlreicher Anschraubpunkte kann das Rad individuell gepackt undausgestattet. Zudem schaffen breite Reifen und ein gravelspezifischer LenkerGrip und Kontrolle für unebene Schotter- und Waldwege.Das BACKROAD AL PLUS ist in zwei Ausstattungsvarianten erhältlich. Zum einen mitder erstklassigen SHIMANO-Schaltung GRX RX810 1x11, die ein zuverlässigerBegleiter bei allen großen und kleinen Offroad-Abenteuern ist. Des Weiteren wirdes das Rad mit der brandneuen mechanischen Apex XPLR 1x12-Ausstattung geben,welche die Besonderheit der Double-Tap-Schaltlogik mit sich bringt. Diese sorgtfür entspanntes Schalten, damit du dich voll und ganz auf den Spaß beim Gravelnkonzentrieren kannst.Beide Ausstattungsvarianten sind ausgestattet mit dem Mahle X35 Nabenmotor.Dieser umfasst eine Akkukapazität von 250 Wh und unterstützt bei Touren miteiner Reichweite von bis zu 100 km, erweiterbar um 70% durch zusätzlich käuflicherwerbbarem Range Extender. Mit nur 3,5 kg Gewicht macht sich das zusätzlicheGewicht des Mahle X35 kaum bemerkbar. Beide Bikes wird es in den Größen XS bisXL geben sowie den Farben "sandy taco" und "seafoam green". Zudem kommen beideModelle mit robusten und stabilen ROSE G THIRTY PLUS Gravel-Laufrädern, WTBRaddler Gravel-Reifen sowie einem gravel-spezifischen Ritchey Lenker.Erhältlich ist das BACKROAD AL PLUS Apex XPLR 1 x 12 für 3.399,00 EUR und dasBACKROAD GRX RX810 1x11 für 3.499,00 EUR.Weitere Informationen ab 20.07. unter:www.rosebikes.de/fahrräder/gravel/backroad-al-plus(https://www.rosebikes.de/fahrr%C3%A4der/gravel/backroad-al-plus)P.S.: Du findest zusätzlich alle ROSE News und Meldungen inklusivehochauflösendem Bildmaterial aller Bike-Kategorien zum Download auch auf unseremPresseportal (https://presse.rosebikes.de/?utm_source=pr&utm_medium=pm&utm_campaign=mayor-plus) .Über die ROSE Bikes GmbH Rose Bikes ist eine kundenzentrierte Fahrradmarke ausBocholt (NRW), die sich zur Aufgabe macht, Menschen einzigartige Bike-Abenteuerzu ermöglichen. Der Fokus des 480 Mitarbeiter starken Familienunternehmens liegtauf eigenen, hochwertigen Mobilitäts- und Performance-Radprodukten, die amFirmensitz entwickelt, montiert und europaweit vertrieben werden. Das mehrfachprämierte Unternehmen ist führend im Omnichannel-Handel und verbindet Online-und Offline-Touchpoints in Sachen Kuration, Beratung und Service. Das breiteProdukt- und Serviceangebot ist online und stationär in den ROSE Stores inDeutschland von Bocholt über Köln und Berlin bis München sowie in der Schweiz amZürichsee und in zahlreichen Kooperationsgeschäften erlebbar.