UBS stuft UNICREDIT SPA auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Unicredit von 31,50 auf 34,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor den Resultaten zum zweiten Quartal bleibe er bei seiner positiven Einschätzung der beiden größten italienischen Banken, schrieb Analyst Ignacio Cerezo in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Für Unicredit erhöhte der Experten seine Schätzungen für den bereinigten Gewinn je Aktie bis ins Jahr 2025. Das höhere Kursziel begründete er außerdem mit dem Bewertungszeitraum, der von ihm um drei Monate in die Zukunft verschoben wurde./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2023 / 13:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.07.2023 / 13:29 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die UniCredit Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,84 % und einem Kurs von 22,22EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Ignacio Cerezo

Analysiertes Unternehmen: UNICREDIT SPA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 34,00

Kursziel alt: 31,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m