JPMORGAN stuft GSK auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat GSK auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1400 Pence belassen. Mit Blick auf die am 26. Juli anstehenden Quartalszahlen des Pharmakonzerns sei er für den Umsatz und die Ergebniskennziffern optimistischer als der Konsens, schrieb Analyst James Gordon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Negative Währungseffekte könnten aber dafür sorgen, dass die durchschnittlichen Marktschätzungen selbst bei einem besseren Ausblick moderat sinken./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2023 / 19:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2023 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GSK Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,39 % und einem Kurs von 15,93EUR gehandelt.