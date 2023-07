Geheimer KI-Chatbot von Apple: Revolutionäre Innovation in Arbeit?

Keine Frage: der aussichtsreiche Markt für KI-Chatbots ist in Bewegung. Nach Chat GPT, Bard und Co. könnte bald auch ein neues Angebot aus dem Hause Apple dazu kommen. So berichtet unter anderem Bloomberg, dass der US-Software-Entwickler und Technologieriese bereits an einem entsprechenden Produkt arbeitet und eine eigene Künstliche Intelligenz herausbringen will.

Das KI-Sprachmodell soll intern als Apple GPT bezeichnet und bereits von zahlreichen Mitarbeitern getestet werden. Zudem soll Apple unter dem Codenamen 'Ajax' ein hauseigenes Framework entwickelt haben, mit dem Ziel, weitere KI-Tools zu erstellen. Das Programmiergerüst selbst laufe über Google Cloud und wurde per maschinellem Lernen mit Google Jax entwickelt.