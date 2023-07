DAX pendelt wieder um 16.150 Punkte

Der DAX verläuft im großen Bild seitwärts und im Wochenchart weiter unter dem oberen Fibonacci-Fächer. Es könnte hier zu einem nachhaltigen Abprall nach unten und wieder fallenden Kursen im DAX kommen.

Am heutigen Donnerstag stehen in den USA um 16:00 Uhr noch die Daten zum US-Verbrauchervertrauen für Juli und der Index der Frühindikatoren für Juni im Fokus. Bei den Einzelaktien stehen am heutigen Donnerstag unter anderem American Airlines Group, Johnson & Johnson, Philip Morris International und Freeport-McMoRan im Blick.