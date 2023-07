Yanfeng erweitert Technologiezentrum in der Slowakei / Neue Prüfstände für umfassende Tests von automobilen Sicherheitskomponenten (FOTO)

Neuss (ots) - Yanfeng, einer der weltweit führenden Automobilzulieferer, hat vor

Kurzem seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in Europa mit weiteren

Testeinrichtungen ausgebaut. Die neuen Anlagen wurden am Standort des

Technologiezentrums in Trencín, Slowakei, installiert und konzentrieren sich auf

den Geschäftsbereich Sicherheitssysteme des Unternehmens. Sie ergänzen die

bestehenden Testeinrichtungen für das Innenraum-Produktportfolio am Standort.

Mit dieser Investition in neue Anlagen und Technologien baut Yanfeng seine

Entwicklungs- und Prüfkapazitäten für Komponenten der passiven Sicherheit über

die Grenzen Chinas hinaus aus.



Die neuen Teststationen sind für die Prüfung von Lenkrädern und Airbag-Modulen

vorgesehen. Rund 2,5 Millionen Euro hat das Unternehmen in die modernen Anlagen

investiert. Dazu gehören ein mechanischer Schockprüfstand sowie ein Falltester,

eine Airbag-Gasgeneratoren-Püfmaschine, eine Klimakammer, eine

Salzsprühnebelkammer und auch eine Staubtestanlage, in der feiner Staub aus der

Wüste von Arizona zum Einsatz kommt. Ein neuer Temperaturschocktester, ein

Airbag-Testzentrum und ein Roboter- Prüfsystem wurden ebenfalls installiert.