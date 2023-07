Grid Dynamics wird Mitglied in Microsofts Azure Migration and Modernization Program und ermöglicht seinen Kunden damit, den „Time-to-Value“ bei Cloud-basierten Transformationsinitiativen zu verkürzen und in fortschrittlichere und bahnbrechende Geschäftsentwicklungsprogramme zu investieren

Wichtigste Eckdaten:

- Grid Dynamics stärkt seine strategische Position durch die Mitgliedschaft im Azure Migration and Modernization Program (AMMP) von Microsoft, das eine nahtlose Migration und Modernisierung der Cloud-basierten Workloads seiner Kunden ermöglicht.

- Grid Dynamics hat außerdem die „Kubernetes on Microsoft Azure“-Spezialisierung erlangt, was seinen Status als Microsoft Cloud Partner stärkt und den Weg in das AMMP ebnete.

- Dieser bedeutende Fortschritt und die neue Spezialisierung stärken die Partnerschaft zwischen Grid Dynamics und Microsoft und fördern eine engere Zusammenarbeit bei groß angelegten digitalen Programmen.

SAN RAMON, CA / ACCESSWIRE / 20. Juli 2023 / Grid Dynamics Holdings, Inc. (NASDAQ:GDYN) (Grid Dynamics), ein führender Anbieter von Dienstleistungen und Lösungen für die digitale Transformation auf Unternehmensebene, gab heute mit Stolz seine Aufnahme in das Azure Migration and Modernization Program (AMMP) von Microsoft bekannt. Dieses innovative Partnerschaftsprogramm hilft Kunden, die Migration und Modernisierung von Cloud-basierten Workloads zu beschleunigen und zu vereinfachen, und umfasst eine Reihe von Schulungen, Dienstleistungen und finanzieller Unterstützung für Transformationsprogramme. Als Mitglied dieses exklusiven Programms ermöglicht Grid Dynamics seinen Kunden, den Time-to-Value (in etwa: Zeitspanne bis zur Wertschöpfung) bei Cloud-basierten Transformationsprogrammen zu verkürzen, wodurch Investitionsgelder für fortschrittlichere und bahnbrechende digitale Transformationsprojekte mit Grid Dynamics verfügbar werden.

Als Voraussetzung für die Aufnahme in Microsofts AMMP hat Grid Dynamics auch die bemerkenswerte „Kubernetes on Azure“-Spezialisierung erlangt - eine große Leistung für Microsoft Cloud Partner und eine Bestätigung der Expertise von Grid Dynamics bei der Migration und Modernisierung der Cloud-basierten Anwendungen und Workloads von Kunden. Diese beiden Errungenschaften markieren einen bedeutenden Meilenstein in der Zusammenarbeit zwischen Grid Dynamics und Microsoft, insbesondere bei größeren Digital-Engineering- und digitalen Transformationsprogrammen.