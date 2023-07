Riesige kugelförmige LED-Bildschirme begeistern die Welt, Unilumin läutete die Riyadh Season in Saudi-Arabien ein

RIAD, Saudi-Arabien, 20. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Die MSG Sphere, der weltweit größte kugelförmige Unterhaltungsort, schaltete seine spektakulären LED-Bildschirme zum ersten Mal auf der Feier zum Vierten Juli 2023 ein. Es wird berichtet, dass die Unilumin Group teilweise an der Entwicklung des Kontrollsystems von MSG Sphere beteiligt war.

Der kugelförmige Bildschirm ist nicht nur ein atemberaubendes ästhetisches Kunstwerk, sondern auch eine funktionale Bühne für Unterhaltungsveranstaltungen. Das Äußere der Kugel wurde Tag und Nacht mit immersiven digitalen Inhalten beleuchtet, was Touristen aus der ganzen Welt anlockte. Darüber hinaus kann das Innere der kugelförmigen Bildschirme als Veranstaltungsort für Live-Musik, Sport, immersive Kino- und Performance-Erlebnisse usw. genutzt werden, was Tausende von Arbeitsplätzen schafft und Saudi-Arabien einen wirtschaftlichen Nutzen in Milliardenhöhe bringt. Nun ist die Kugel zum neuen kommerziellen Wahrzeichen von Saudi-Arabien geworden.

Zusätzlich zu den sphärischen Bildschirmen lieferte Unilumin insgesamt mehr als 10.000 Quadratmeter LED-Deckenbildschirme, hochauflösende Außenbildschirme, kreative digitale Inhalte und Software-Steuerungssysteme für das Projekt Riyadh Season 2022. Darüber hinaus lieferte Unilumin für das Projekt Riyadh Season 2021 fast 7.000 Quadratmeter hochauflösende LED-Außenanzeigen und kreative Inhalte.

Nach Angaben der staatlichen saudi-arabischen Nachrichtenagentur hat die Riyadh Season dank der durch die LED-Metasight-Technologie geschaffenen beeindruckenden Erlebnisse insgesamt 30 Millionen Touristen aus aller Welt angezogen und 335.000 Arbeitsplätze geschaffen, was einen unvorstellbaren wirtschaftlichen und sozialen Wert darstellt.

Als Repräsentant chinesischer Unternehmen wird Unilumin kontinuierlich Chinas Technologie und Wissen in die Welt tragen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2158090/image_1.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2158091/image_2.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2158092/image_3.jpg

