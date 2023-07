BERLIN (dpa-AFX) - Paprika-Trios in Plastik, Pappkartons um Zahnpastatuben und so gut wie keine Verpackung mit Pfand im Milchregal - ein Einkauf im Supermarkt oder Discounter sorgt schnell für viel Verpackungsmüll zu Hause. Liegt das an den Entscheidungen der Verbraucher? Nein, sagt die Deutsche Umwelthilfe - nach Angaben des Lobbyverbands wird weiterhin viel zu viel Ware in Verpackungen und Einweg-Gebinden angeboten. In einem "Verpackungscheck" verteilte der Verband am Donnerstag fast durchweg schlechte Bewertungen an die Supermärkte und Discounter - lediglich drei getestete Bioketten kamen mit einer guten Beurteilung davon.

Nach Angaben der Umwelthilfe wurden in fünf der untersuchten Ketten keine Mehrwegverpackungen bei Milch- und Joghurtprodukten angeboten, in einem weiteren Geschäft lag die Quote demnach bei 97 Prozent. Beim ersten Check kam die DUH Anfang 2022 zum selben Ergebnis. Der Anteil an verpacktem Obst und Gemüse ist tendenziell etwas gesunken, allerdings nur um wenige Prozentpunkte.