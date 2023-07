Benchmark absolviert Bohrungen über bis dato 6.000 Meter und erweitert die Mineralisierung unterhalb der Lagerstätte Dukes Ridge

Edmonton – 20. Juli 2023 / IRW-Press / – Benchmark Metals Inc. („Benchmark“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V: BNCH) (OTCQX: BNCHF) (WKN: A2JM2X) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seit dem Beginn der Bohrungen am 1. Juli 2023 Bohrungen über 6.000 Meter bei den Lagerstätten Dukes Ridge und Cliffs Creek absolvieren konnte. Der Schwerpunkt der Bohrungen liegt auf der Erweiterung der Ressourcen unterhalb der Lagerstätten Cliffs Creek und Dukes Ridge. Sie sind Teil eines größeren 20.000 Meter umfassenden Bohrprogramms, das für dieses Jahr geplant ist. Das Vorzeigeprojekt von Benchmark, das Gold-Silber-Projekt Lawyers (das „Projekt“), befindet sich in einer über den Straßenweg zugänglichen Region des ertragreichen Gebiets Golden Horseshoe im zentralen Norden der kanadischen Provinz British Columbia.

John Williamson, CEO und Chairman, sagt dazu: „Wir stoßen bei unseren bisherigen Bohrungen nach wie vor auf eine bedeutende Mineralisierung unterhalb der Tagebaulagerstätte Dukes Ridge. Während unsere vorherige wirtschaftliche Erstbewertung (PEA) sich ausschließlich auf einen Tagebau konzentrierte, sehen wir eine bedeutende Möglichkeit, auch Untertageabbaumethoden zu berücksichtigen. Dadurch könnte die förderbare Ressource möglicherweise vergrößert und höhergradiges Erzmaterial zu einem früheren Zeitpunkt der Lebensdauer der Mine gewonnen werden. Dukes Ridge bietet einen bedeutenden topografischen Vorteil für den Zugang zu tieferem Material über einen kurzen Stollen. Die anhaltende Mineralisierung in der Tiefe unterstreicht dieses beträchtliche Potenzial. Diese Entwicklungen stehen im Einklang mit unserer Strategie, die bereits solide PEA im Zuge der Weiterentwicklung des Projekts deutlich zu verbessern.“

Bohrungen bei Dukes Ridge und Cliff Creek

Die Bohrungen bei Dukes Ridge haben Mineralisierungs- und hydrothermale Brekzienzonen dort durchteuft, wo dies auf Grundlage der Mineralisierungs- und Strossenmodelle erwartet wurde. Die Bohrungen erweitern die Lagerstätte in der Tiefe entlang des nach Südosten einfallenden hochgradigen Trends. Diese neuen Abschnitte erweitern die Mineralisierung bis in eine Tiefe von 400 Metern bei Dukes Ridge.

Die Bohrungen bei Cliffs Creek zielen darauf ab, die Mineralisierung am nördlichen Ende der Lagerstätte bis in eine Tiefe von mehr als 600 vertikale Meter zu erweitern. Die Lagerstätten Cliffs Creek und Dukes Ridge sind nach wie vor offen und enthalten beträchtliche Gehalte und Mächtigkeiten, die in die aktuellen untertägigen Ressourcen aufgenommen werden können. Darüber hinaus wurden bei Cliffs Creek und Dukes Ridge Bohrungen niedergebracht, um die Mineralisierung unterhalb der Connector Zone (Verbindungszone) zu erweitern, die am Kreuzungspunkt der Lagerstätten Cliffs Creek und Dukes Ridge liegt. Diese Bohrungen werden dazu dienen, die Ressourcen in der Tiefe zur Bewertung des Potenzials für einen zukünftigen Untertagebau zu erweitern.