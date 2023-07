WEKA führt Garantien für Cloud-Kosteneinsparungen und On-Premise-Performance ein

Unternehmen stellen zunehmend fest, dass die bestehende Dateninfrastruktur auf die Bedürfnisse von Anwendungen der nächsten Generation wie Künstliche Intelligenz (KI), Maschinelles Lernen (ML) und andere leistungsintensive Workloads in der Cloud und lokal ungeeignet ist. Obwohl es ihnen klar ist, dass eine neue Herangehensweise erforderlich ist, kann der Übergang zu einer neuen Dateninfrastruktur Unsicherheiten in Bezug auf Kosten und Leistung hervorrufen.

Die neuen Cloud- und On-Premise-Garantien von WEKA ermöglichen es den Kunden, von beträchtlichen Kosteneinsparungen und kompromissloser Geschwindigkeit, Einfachheit, Skalierung und Nachhaltigkeit, welche die WEKA-Datenplattform bietet, zu profitieren, im vollen Vertrauen, dass sie ihre versprochenen Vorteile erzielen werden.

Die WEKA Halbpreisgarantie: Während viele Unternehmen Cloud- und Hybrid-Cloud-Bereitstellungsmodelle wegen ihrer Elastizität, Flexibilität und Nachhaltigkeitsvorteile anwenden, stoßen viele Kunden auf unerwartete Kosten und Leistungseinbußen, insbesondere bei groß angelegten, daten- und leistungsintensiven Workloads wie generative KI. WEKA garantiert, dass die WEKA-Datenplattform Cloud-Kunden dabei helfen kann, Kosteneinsparungen von bis zu 50 Prozent gegenüber ihrer aktuellen, gleichwertigen Cloud-Speicherlösung zu erzielen, ohne jegliche Leistungseinbußen.

Die WEKA 2X-Leistungsgarantie: Unternehmen, die feststellen, dass ihre herkömmliche lokale Dateninfrastruktur nicht mit ihren modernen, leistungsintensiven Workloads Schritt halten kann, satteln häufig auf All-Flash-Arrays als Lösung um, aber kämpfen dennoch mit Leistungsdefiziten. WEKA durchbricht mit seiner erschwinglicheren, flexibleren, softwaredefinierten Plattformlösung die Barrieren der Hardware-Bindung und garantiert, dass On-Premise-Kunden zu denselben Kosten eine 2-fache Leistungssteigerung gegenüber ihren All-Flash-Arrays erzielen werden.

Der Vorteil der WEKA Hybrid-Cloud: Berechtigte Kunden, die eine hybride Cloud-Bereitstellungskonfiguration nutzen, können an beiden Garantien teilnehmen und von ihnen profitieren.

„Unternehmen jeder Branche möchten KI, ML und HPC nutzen, um in ihren jeweiligen Märkten Wettbewerbsvorteile zu erzielen. In unserer dezentralisierten, digital ausgerichteten Welt bringt dies viele dazu, hybride Cloud-Bereitstellungen zu nutzen, um Innovationen zu unterstützen", sagte Jonathan Martin, Präsident von WEKA. „Dennoch bemerken viele, dass ihnen ihre veraltete Dateninfrastruktur im Weg steht, welche die Leistungsanforderungen von Workloads der nächsten Generation wie der generativen KI nicht erfüllen kann, oder sehen, dass ihre Cloud-Speicherkosten außer Kontrolle geraten. Wir sind sehr zuversichtlich, dass die Datenplattform von WEKA ihnen helfen kann, diese Hürden zu überwinden, und eine unvergleichlich erschwingliche Leistung bietet – sowohl vor Ort als auch in der Cloud – und dass wir dafür garantieren."