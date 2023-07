Eurowings und FTI GROUP starten Nachhaltigkeitsprojekt (FOTO)

München (ots) - Urlauber können jetzt klimafreundlicheres Reisen und den Einsatz

von Sustainable Aviation Fuel unterstützen. Dafür bieten Eurowings und die FTI

GROUP einen neuen Flugtarif - er ist ab sofort für Mallorca-Pauschalurlauber

buchbar.



Take-Off in Richtung Nachhaltigkeit: Um Pauschalreisen klimafreundlicher zu

gestalten, ruft die FTI GROUP in Kooperation mit Eurowings einen nachhaltigeren

Flugtarif ins Leben. Mit der Buchung unterstützen Urlauber den Einsatz von

Treibstoff mit nachhaltigem Flugkraftstoffanteil, auch SAF (Sustainable Aviation

Fuel) genannt. Dieser aus biogenen Reststoffen wie gebrauchtem Speiseöl

gewonnene Treibstoff verringert den Ausstoß an CO2-Emissionen im Vergleich zu

herkömmlichem Kerosin um 80 Prozent und kann diesem in einer Höhe von bis zu 50

Prozent beigemischt werden.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Die sogenannte Leisure Value Fare ist als Pilotprojekt ab sofort beimVeranstalter FTI Touristik in Reisebüros buchbar. Das Pilotprojekt umfasstsämtliche Pauschalreisen mit Eurowings und ihren Abflughäfen in Deutschland,Österreich und der Schweiz Richtung Palma de Mallorca. Zum Reisepreis hinzukommt ein pauschaler Aufschlag von 15 Euro pro Person und Flugstrecke. DiePauschale nutzt Eurowings zu 100 Prozent für den Zukauf von SAF und garantiert,dass der durch den Tarifaufschlag zugekaufte Anteil an SAF innerhalb von sechsMonaten nach dem Flug vertankt wird. Dadurch werden die individuellenflugbezogenen CO2-Emissionen des Fluggastes bilanziell verringert.Eurowings CEO Jens Bischof: "Gemeinsam mit der Lufthansa Group investieren wirMillionenbeträge in die modernsten Flugzeuge der Welt. Diese mit Biokraftstoffenzu betanken ist die aktuell umweltfreundlichste Art des Fliegens - und daswollen wir unseren Gästen mehr und mehr ermöglichen. Als größter deutscherFerienflieger reagiert Eurowings dabei auch auf die wachsende Nachfrage aus derTouristik nach Flügen mit Biokraftstoffen." Und Karl Markgraf, CEO der FTI GROUPergänzt: "Wir möchten mit diesem Piloten einen Beitrag zu klimafreundlicheremFliegen leisten. Zudem ist das Projekt auch generell ein Testlauf für dieNachfrage von nachhaltigeren Produkten im Rahmen einer Pauschalreise. Wirhoffen, dass unsere Gäste den Tarif gut annehmen, um das Angebot in dieserRichtung weiter auszubauen."Der Tarif kann ab sofort als Bestandteil einer Pauschalreise in Kombination mitjedem Hotel auf Mallorca aus dem FTI Touristik Portfolio im Reisebüro gebuchtwerden.Preisbeispiele:Alcudia Garden, Mallorca: Vier Nächte im Apartment bei Zweierbelegung und zurSelbstversorgung, inklusive Flug mit Leisure Value Fare, zum Beispiel ab Köln am