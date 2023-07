SAP mit Gewinnmitnahmen

Seite den Verlaufstiefs von 79,58 Euro aus September 2022 herrscht in der SAP-Aktie ein ungebrochener Aufwärtstrend, innerhalb dessen gelang es Ende März dieses Jahres sogar einen zuvor etablierten Abwärtstrend zu überwinden und in den Widerstandsbereich aus der zweiten Jahreshälfte 2021 um 129,74 Euro zuzulegen. An dieser Hürde beißen sich Investoren allerdings noch die Zähne aus, diese gilt es für ein Folgekaufsignal jedoch unbedingt zu überwinden. Vielleicht helfen der Aktie die zu heute Abend erwarteten Quartalszahlen.

Die Spannung steigt