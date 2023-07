BG Networks kündigt Cybersecurity-Workshops an, damit Hersteller von IoT-Geräten die neuen Cybersecurity-Vorschriften einhalten können

In jedem Workshop werden die Grundlagen der IoT-Sicherheit behandelt, einschließlich praktischer Übungen zur Implementierung von Sicherheitsfunktionen.

Wählen Sie den Workshop für die für Sie relevanten Vorschriften. Workshop-Optionen umfassen:

Automotive -Cybersicherheit - UN R155/R156 Vorschriften und ISO/SAE 21434

-Cybersicherheit - UN R155/R156 Vorschriften und ISO/SAE 21434 FDA Medizinische Geräte Cybersicherheit - FDA-Vorschriften und Richtlinien

Geräte Cybersicherheit - FDA-Vorschriften und Richtlinien EU Cyber Resilience Act - Für IoT-Geräte, für die kein spezielles Cybersicherheitsmandat besteht

- Für IoT-Geräte, für die kein spezielles Cybersicherheitsmandat besteht UK Consumer IoT - UK Product Security and Telecommunications Infrastructure Act

- UK Product Security and Telecommunications Infrastructure Act EU-Standard für IoT -Verbrauchersicherheit - ETSI EN 303 645

-Verbrauchersicherheit - ETSI EN 303 645 EU-Funkschnittstellen für IoT-Geräte - EU-Funkausrüstungsrichtlinie (RED)

für IoT-Geräte - EU-Funkausrüstungsrichtlinie (RED) US NIST IoT Security Core Baseline - NISTIR 8259 A

Security Core Baseline - NISTIR 8259 A Cybersecurity Grundlagen- Allgemeine bewährte Verfahren

"Diese Vorschriften sind entscheidend für die Sicherung unserer nationalen Infrastruktur. Nicht nur in Bezug auf den Schutz von Daten und Finanzen, sondern auch im Hinblick auf die Kontrolle physischer Systeme durch das IoT, um die Sicherheit und den Betrieb aufrechtzuerhalten", sagte Colin Duggan, CEO von BG Networks. "Unsere Workshops ermöglichen es IoT-Produktunternehmen, sich schnell auf den neuesten Stand der Cybersicherheit und der Vorschriften zu bringen und schaffen so die Voraussetzungen für einen möglichst zeiteffizienten Weg zur Einhaltung der Vorschriften."

Entwickler, die an den Workshops teilnehmen, erfahren, wie die Funktionen und Möglichkeiten der Cybersicherheit den Anforderungen ihrer Branche entsprechen.

Für Themen aus dem Bereich der Cybersicherheit, die eine tiefer gehende Behandlung erfordern oder die in unseren Standardschulungen nicht enthalten sind, bietet BG Networks kostenlos weitere, maßgeschneiderte Inhalte an, die bis zu einem halben Tag dauern können,

Informationen zu BG Networks

BG Networks stattet Ingenieure für eingebettete Systeme mit benutzerfreundlichen Software-Automatisierungstools und Dienstleistungen für Sicherheitshärtung, -erkennung und -tests aus, so dass sie in der Lage sind, rasch maßgeschneiderte Cybersicherheitsmaßnahmen für ihre Geräte einzuführen. Durch die Einhaltung der NIST-Richtlinien und wichtiger Branchenvorschriften schafft BG Networks Vertrauen in die ordnungsgemäße Umsetzung der Cybersicherheit. BG Networks ist ein Pionier auf dem Gebiet der IoT-Sicherheitsautomatisierung und bedient Ingenieure in den Bereichen Automobil, Militär, Medizin und Industrie.

BG Networks wurde 2020 von Colin Duggan, Roman Lysecky und Jerzy Rozenblit gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Hindernisse bei der effizienten, mühelosen und genauen Implementierung von eingebetteter Cybersicherheit zu beseitigen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.bgnetworks.com.

Medienkontakt:

Nisrine Jorio

BG Networks

888-787-8708

nisrine.jorio@bgnetworks.com

