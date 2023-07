Meta, Puma, Airbus: Diese Unternehmen öffnen in Kürze ihre Bücher

Folgende drei beispielhaft genannte Unternehmen legen am 26. Juli 2023 ihre Finanzergebnisse für das zurückliegende zweite Quartal vor.

Meta Platforms (WKN: A1JWVX): Setzt sich der starke Jahresauftakt fort?

Die Erwartungen an den Ex-Facebook-Konzern sind hoch: So hob das Analysehaus Jefferies laut einer Agenturmeldung auf Finanznachrichten.de das Kursziel kurz vor Veröffentlichung der Quartalszahlen von 280 US-Dollar auf 360 US-Dollar an und beließ es beim Urteil "Buy". Die Aktie verzeichne seit Jahresbeginn einen stark gestiegenen Aktienkurs. Jefferies geht davon aus, dass Meta die Erwartungen bezüglich der Umsatzentwicklung voraussichtlich übertreffen wird.

Auch die Analysten von Credit Suisse hoben wenige Tage vor der Ergebnisveröffentlichung ihr Kursziel an, von 277 US-Dollar auf 361 US-Dollar. Das Urteil blieb bei "Outperform“.

Von Goldman Sachs gab es wiederholt ein "Buy", das Kursziel wurde hier von 300 auf 335 US-Dollar angehoben. Die Analysten sehen "mehr Chancen als Risiken", die Meta-Aktie habe aber bereits einen "guten Lauf“ gehabt.

Zur Erinnerung: Meta berichtete für das erste Quartal 2023 einen Umsatz in Höhe von 28,645 Milliarden US-Dollar, ein Plus von drei Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Die Nettoeinnahmen dagegen lagen mit 5,709 Milliarden US-Dollar um 24 Prozent unter dem Vorjahresergebnis. In der Mitteilung wies der Social-Media-Konzern darauf hin, seit 2022 Umstrukturierungsmaßnahmen zur Steigerung der Effizienz eingeleitet zu haben. Hierzu zählten zum Beispiel Arbeiten in den Rechenzentren und Stellenkürzungen, aus denen die Abfindungskosten etwa zur Hälfte bereits im ersten Quartal verbucht worden seien, der Rest aber noch bis Ende 2023 hineinreichen würde.

Marketscreener schätzt den Umsatz für das Jahr 2023 auf 127 Milliarden US-Dollar, für 2024 auf 141 Milliarden US-Dollar. Das Nettoergebnis wird 2023 auf 30.918 Millionen US-Dollar und im kommenden Jahr auf 38.051 Millionen US-Dollar geschätzt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) dürfte 2023 bei 26,5x, 2024 dann bei 21,3x liegen. Auch hier lautet das durchschnittliche Analystenurteil "Kaufen", das mittlere Kursziel wird mit 300,46 US-Dollar angegeben.

Puma (WKN: 696960): Starkes erstes Quartal weckt Hoffnungen

Der Sportartikelhersteller Puma legte für die ersten drei Monate des Jahres starke Zahlen vor. Der Umsatz kletterte um 14,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal nach oben auf 2.187,7 Millionen Euro, das operative Ergebnis (EBIT) wurde mit 175,5 Millionen Euro ausgewiesen. Vor allem Schuhe waren der Renner, das Geschäftsfeld legte um 28,8 Prozent zu. Damals wurde der positive Ausblick auf den weiteren Jahresverlauf vom Unternehmen bestätigt: Erwartet werde ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich und ein EBIT im Bereich zwischen 590 Millionen Euro bis 670 Millionen Euro. Im Vorjahr lag das operative Ergebnis bei 641 Millionen Euro.

Der Aktienkurs erwies sich bislang als volatil. Das KGV wird laut Marketscreener für 2023 auf 24,4x und für 2024 auf günstigere 17,8 Prozent geschätzt. Der Umsatz dürfte im laufenden Jahr bei 8.984 Millionen Euro, im kommenden Jahr bei 9.827 Millionen Euro liegen. Das Nettoergebnis wird für 2023 auf 361 Millionen Euro, für 2024 auf 493 Millionen Euro geschätzt. Die durchschnittliche Empfehlung der auf dem Datenportal erfassten Analysten lautet "Kaufen". Das mittlere Kursziel lautet 69,14 Euro.

Die Schweizer Großbank UBS sieht den Turnschuh-Riesen laut einer Agenturmeldung derzeit auf "Neutral" mit einem Kursziel von 62 Euro. Nach Einschätzung der Analysten dürfte sich die solide Entwicklung im zweiten Quartal fortgesetzt haben. Aber: Der Aktie mangele es an Prognostizierbarkeit, etwa im Hinblick auf das Wettbewerbsumfeld.

Warburg Research dagegen beließ es bei einem "Buy", senkte aber das Kursziel von 100 auf 99 Euro. Ein Störfaktor für das zweite Quartal könnte nach Einschätzung der Analysten das US-Geschäft sein.

Auch Goldman Sachs sah zuletzt ein "Buy" und ließ das Kursziel unverändert bei 98 Euro. Das Geldhaus bezieht sich laut Agenturmeldung auf eine Studie zum Einzelhandelssektor, wonach die den Konsumenten zur Verfügung stehenden Barmittel in Europa und Großbritannien höher als angenommen ausgefallen seien.

Airbus (WKN: 938914): Starkes Branchenumfeld könnte Flugzeugbauer beflügeln

Nach herben Rückschlägen während der Pandemie könnte die Luftfahrtbranche in diesem Jahr wieder in die Gewinnzone kommen: Wie das Datenportal Statista berichtet, erwartet die International Air Transport Association (IATA) für 2023 Gewinne von voraussichtlich 4,7 Milliarden US-Dollar. Zum Vergleich: 2019 wurden noch 26,4 Milliarden US-Dollar erzielt. Doch auch die Passagierzahlen stiegen wieder an, in Frankfurt am Main wurde laut Statista von Januar bis März 2023 zum Beispiel ein Anstieg von 56,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum verzeichnet. Auch wenn es noch dauern dürfte, bis das Vorkrisenniveau wieder erreicht wird, könnte das Branchenumfeld den Airlines und Flugzeugbauern zugutekommen.

Auch beim Flugzeughersteller Airbus, der am 26. Juli seine jüngsten Quartalsergebnisse offenlegt, füllten sich die Auftragsbücher in den ersten drei Monaten des Jahres langsam wieder. "Das erste Quartal bestätigte die starke Nachfrage nach unseren Produkten, insbesondere für Verkehrsflugzeuge. Wir haben 127 Verkehrsflugzeuge ausgeliefert, was sich in den Q1-Finanzzahlen widerspiegelt. Das Quartal profitierte auch von einer guten Leistung bei Helikoptern", wurde Guillaume Faury, Chief Executive Officer bei Airbus, anlässlich der damaligen Ergebnisveröffentlichung zitiert. Wie damals berichtet wurde, belief sich der Auftragsbestand auf 7.254 Verkehrsflugzeuge per Ende März 2023.

Dass sich Luftfahrt- und Rüstungsaktien in den vergangenen zwölf Monaten deutlich besser als der Gesamtmarkt entwickelt hätten, bewog auch die Analysten von Goldman Sachs zum Belassen der Airbus-Aktie auf "Buy" und einem Kursziel von 146 Euro. Laut einer Agenturmeldung gehe man davon aus, dass die Unternehmen aus dem Sektor im zweiten Quartal ein „robustes Margenwachstum“ verzeichnen könnten.

Kurz vor der Berichtssaison bescheinigte J.P. Morgan der Airbus-Aktie ein "Overweight" und beließ das Kursziel bei 165 Euro. Die Analysten, so eine aktuelle Meldung, bevorzugten im Bereich zivile Luftfahrt den Flugzeugbauer Airbus "aus taktischer Sicht". Zwar gebe es im Juli und August in der Regel einen saisonbedingten Auslieferungsrückgang, welcher aber im weiteren Jahresverlauf wieder wett gemacht werden könnte. Die "soliden Auslieferungen" in den Monaten Mai und Juni gäben zudem Hinweise darauf, dass die Produktion langsam wieder an Fahrt gewinne.

Marketscreener fasst das durchschnittliche Analystenurteil derzeit mit "Aufstocken" zusammen. Das mittlere Kursziel liegt demnach bei 142,09 Euro. Der Umsatz wird für 2023 auf 64.139 Millionen Euro geschätzt (2024: 72.517 Millionen Euro), das Nettoergebnis für 2023 auf 4.434 Millionen Euro (2024: 5.417 Millionen Euro). Das KGV beträgt im laufenden Jahr schätzungsweise 23,9x, im kommenden Jahr könnte die Kennzahl auf günstigere 19,4x sinken. Aktionäre konnten sich bislang über eine erfreuliche Börsenbilanz freuen.

Fazit: Auch wenn Quartalsergebnisse immer auch von Unwägbarkeiten des Marktes beeinflusst sind und selbst gute Zahlen längst keine Garantie für steigende Börsenkurse sind, berichteten die drei beispielhaft beschriebenen Konzerne im Vorquartal gute Geschäftsentwicklungen. Die aktuell vorliegenden Analystenstimmen sehen jeweils Chancen gegeben – ob sich diese auch realisieren lassen, bleibt abzuwarten. Smartbroker-Kunden stellen sich ihr Depot übrigens besonders kostengünstig zusammen – über Gettex sind Trades ab 0 Euro möglich (ab 500 Euro Ordervolumen) zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

Autorin: KS, Redaktion Smartbroker