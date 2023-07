Lidl an Übernahme von 600 Supermärkten in Frankreich interessiert

PARIS (dpa-AFX) - Im Bieterwettbewerb um den hochverschuldeten französischen Handelskonzern Casino hat der deutsche Discounter Lidl Interesse an der Übernahme von 600 Supermärkten im Nachbarland gezeigt. Es gebe aber diesbezüglich keine Gespräche mit der deutschen Supermarktkette, sagte eine Sprecherin des Finanzinvestors Attestor am Donnerstag der dpa in Paris. Attestor steht mit den Milliardären Daniel Kretinsky und Marc Ladreit de Lacharrière in den Startlöchern, um Casino zu übernehmen. Die Investorengruppe 3F hatte sich am Montag zurückgezogen. Die Lidl-Anfrage habe mit einem möglichen Einstieg von 3F in Zusammenhang gestanden, sagte die Sprecherin.

Lidl war demnach daran interessiert, insgesamt rund 600 Märkte von Casino und der zu der Handelskette gehörenden Marke Monoprix zu übernehmen. Lidl kommentierte mögliche Expansionspläne in Frankreich auf Nachfrage nicht. Lidl betreibt in Frankreich bereits über 1500 Supermärkte.