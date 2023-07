Wirtschaft Dax legt zu - SAP und Infineon hinten

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Donnerstag hat der Dax zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 16.204 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,6 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.



Nach einem schwachen Start drehte der Dax am Vormittag ins Plus. Am Nachmittag verblieb der Index dort schwankend und legte im späteren Verlauf weiter zu. "Die Marktteilnehmer werden vorsichtiger und fokussieren sich vermehrt auf die defensiven Branchen", kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow das Börsengeschehen.