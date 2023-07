ORLEN Deutschland schreibt Innovationspreis "Der E-Ladehub der Zukunft" aus (FOTO)

Elmshorn (ots) - Der Ausbau der E-Mobilität in Deutschland ist in vollem Gange,

monatlich werden neue Rekordzahlen bei den Zulassungen von E-Autos vermeldet.

Die Mobilitätswende kann aber nur gelingen, wenn in der gleichen Geschwindigkeit

zusätzliche Lademöglichkeiten bereitgestellt werden. ORLEN Deutschland nimmt

diese Herausforderung an und möchte seine zukünftigen E-Ladeparks nicht nur in

einem innovativen Design präsentieren, sondern auch den veränderten

Kundenbedürfnissen und Zielgruppen gerecht werden. Daher ruft das Elmshorner

Unternehmen den Innovationspreis "Der E-Ladehub der Zukunft" aus. ORLEN

Deutschland, Betreiber von über 600 ORLEN und star Tankstellen deutschlandweit,

unterstreicht damit sein strategisches Ziel, die Elektromobilität im eigenen

Netz bis 2025 stark auszubauen.



ORLEN Charge ist die Elektromobilitätsmarke von ORLEN Deutschland. Unter diesem

Namen sollen in Zukunft auch E-Ladehubs auf neuen freien Flächen betrieben

werden und hierfür sucht das Unternehmen besondere inspirative Ideen. Deswegen

schreibt das Unternehmen im Jahr seines 20-jährigen Firmenjubiläums erstmalig

einen Innovationspreis aus.