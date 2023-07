JEFFERIES stuft GIVAUDAN AG auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Givaudan auf "Underperform" mit einem Kursziel von 2500 Franken belassen. Er habe die Annahmen für das Wachstum gesenkt, gleichzeitig aber die für die Margen erhöht, schrieb Analyst Charlie Bentley in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Volumina blieben für den Hersteller von Aroma- und Duftstoffen der entscheidende Punkt./bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2023 / 11:01 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2023 / 11:01 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Givaudan Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,70 % und einem Kurs von 3.035EUR gehandelt.