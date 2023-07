WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat den Handel am Donnerstag mit Aufschlägen beendet. Der ATX stieg um 0,45 Prozent auf 3200,87 Punkte. Das ist der dritte Gewinntag in Folge. Für den ATX Prime ging es um 0,38 Prozent auf 1619,96 Zähler hinauf.

Im Blickfeld standen am Nachmittag Konjunkturdaten aus den USA. Dort ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe zuletzt niedriger als erwartet ausgefallen. In der vergangenen Woche stellten 228 000 Menschen einen Antrag auf staatliche Stütze, wie das Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Ökonomen hatten mit 242 000 gerechnet. Der somit weiterhin rund laufende Jobmotor schürte neue Spekulationen um weitere Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed. Deren Entscheidungen machen sich unter anderem an der Lage am Arbeitsmarkt fest.