DEAC und DLC ziehen 30-Millionen-Euro-Investition für Rechenzentren und Netzentwicklung im Baltikum an

Riga, Lettland (ots/PRNewswire) - DEAC in Lettland und Data Logistics Center

(DLC) in Litauen haben von der SEB Bank ein Darlehen in Höhe von 30 Mio. Euro

und einer Laufzeit von 10 Jahren zur weiteren Erweiterung der

Telekommunikationsinfrastruktur im Baltikum mit Schwerpunkt auf Rechenzentren

und Glasfasernetzen erhalten.



"Die Investition der SEB Bank wird hauptsächlich den Bau des neuen, dritten

DEAC-Rechenzentrums in Riga, Lettland, finanzieren, das eines der nachhaltigsten

in der Region sein wird. Es wird auch in den Ausbau der DLC-Rechenzentren in

Vilnius, Litauen, und der Glasfasernetze fließen", sagt Andris Gailitis, CEO von

DEAC und DLC. Beide Unternehmen sind Betreiber von Carrier-neutralen

Rechenzentren für Cloud Computing und IT-Infrastrukturlösungen und gehören zu

Baltic Rezo, einem Unternehmen im Besitz des Quaero European Infrastructure Fund

II (QEIF II), der in Infrastrukturprojekte in ganz Europa investiert und von der

Vermögensverwaltungsgesellschaft Quaero Capital verwaltet wird.