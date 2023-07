Sonderpreis für Gerresheimer beim IHK Personalmanagement Award

Regensburg / Düsseldorf (ots) -- IHK Regensburg zeichnet Gerresheimer Azubi-Programm aus- Sonderpreis "In der Ausbildung Brücken schlagen"- Begleitete Auslandsaufenthalte für Azubis stärken interkulturelle Kompetenzund globale ZusammenarbeitGerresheimer, innovativer System- und Lösungsanbieter und globaler Partner fürdie Pharma- und Biotech-Branche, ist im Rahmen des Personalmanagement Awards derIHK Regensburg mit dem Sonderpreis "In der Ausbildung Brücken schlagen"ausgezeichnet worden. Gerresheimer Medical Systems hat im Rahmen des vomBundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Programms"AusbildungWeltweit" ein umfassendes Konzept für praxisorientierteAuslandsaufenthalte seiner Azubis entwickelt. Interessierte Gerresheimer Azubisverbringen dabei sechs Wochen am Gerresheimer US-Standort Peachtree City,Georgia, und lernen dort ihre US-Kollegen und den American Way of Life kennen.Die Besonderheit: Die Azubis werden intensiv mit Sprachkurs, interkulturellemTraining und virtuellen Kennenlernterminen mit den US-Kollegen auf denAuslandsaufenthalt vorbereitet. Die Ausbildung in den verschiedenenBerufsgruppen geht dabei nahtlos weiter, denn Gerresheimer bildet in PeachtreeCity bereits seit Jahren nach deutschem Vorbild dual aus."Wir freuen uns riesig über diese Auszeichnung", so Oliver Burgel, GlobalExecutive VP Operations, Procurement, HR & Quality bei Gerresheimer MedicalSystems. "Für uns als globales Unternehmen ist die Zusammenarbeit ininternationalen Teams entscheidend für den Unternehmenserfolg. Deshalb fördernwir diesen internationalen Austausch auch im Rahmen der Ausbildung beiGerresheimer."Umfassende Vorbereitung und BegleitungDie Azubis werden umfassend auf den Auslandsaufenthalt vorbereitet. NebenSprachkurs und interkulturellem Training finden mehrere Vorbereitungstreffenstatt, bei denen die Azubis die Abteilung, Kollegen und ihren persönlichenMentor vor Ort bei Gerresheimer in Peachtree City und ihre Gastfamiliekennenlernen. Die Azubis erhalten Unterstützung bei der Beantragung des Visumsund fliegen gemeinsam mit Nicole Heimann, der Leiterin des Global TrainingCenters der Gerresheimer Medical Systems nach Georgia. Sie ist gleichzeitigKoordinatorin und Ansprechpartnerin für alle, die in das Programm involviertsind. Das Gerresheimer Azubi Programm umfasst außerdem zahlreiche kulturelleHighlights und bietet Raum für eigene Aktivitäten an den Wochenenden.Nahtlose fachpraktische AusbildungDa der Gerresheimer Standort in Peachtree City nach deutschem Vorbild ausbildet,erfolgt die fachpraktische Ausbildung auch während des Auslandsaufenthaltes inden verschiedenen Berufsfeldern ohne Unterbrechung. Dafür sorgen unter anderemindividuelle Trainingspläne mit Lernzielvereinbarungen und qualifizierteAusbilder.Förderung durch das Bundesministerium für Bildung und ForschungGerresheimer hat sich mit seinem Azubi-Programm erfolgreich für eine Förderungim Rahmen des BMBF-Programms "AusbildungWeltweit" qualifiziert. DasFörderprogramm wird von der Nationalen Agentur beim Bundesinstitut fürBerufsbildung (NA beim BIBB) im Auftrag des Bildungsministeriums durchgeführtund stellt hohe Anforderung an die Qualität der Auslandspraktika. Bezuschusstwerden beispielsweise Reise- und Aufenthaltskosten. Die weiteren Kosten desProgramms trägt Gerresheimer für seine Auszubildenden und investiert damitgezielt in die interkulturelle Kompetenz seiner Nachwuchskräfte. DasGerresheimer Azubi-Programm ist damit ein Best-Practice-Beispiel wie Unternehmendie internationale Zusammenarbeit stärken und Brücken zwischen Ländern schlagenkönnen. Das umfassende Programm und Engagement wurde nun von der IHK inRegensburg mit dem Sonderpreis "In der Ausbildung Brücken schlagen" im Rahmendes Personalmanagement Awards 2023 gewürdigt.Ausweitung des Programms auf weitere Standorte geplantAufgrund des großen Erfolgs und des positiven Feedbacks der Teilnehmer soll dasProgramm unternehmensweit ausgerollt und weitere Gerresheimer Auslandsstandorteeinbezogen werden. Gespräche mit dem Standort Skopje in Nord-Mazedonien laufenbereits.Pressekontakt:Gerresheimer AGJutta LorbergHead of Corporate CommunicationT +49 211 6181 264mailto:jutta.lorberg@gerresheimer.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/9072/5563508OTS: Gerresheimer AGISIN: DE000A0LD6E6

