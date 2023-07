Angel Yeast präsentiert nachhaltige Protein- und natürliche Geschmackslösungen auf der IFT FIRST 2023

CHICAGO, 20. Juli 2023 /PRNewswire/-- Angel Yeast (SHA:600298), ein weltweit führendes Hefeunternehmen, präsentierte seine nachhaltigen Hefeprotein- und Würzmischungen auf der jährlichen Messe des Institute of Food Technologists („IFT FIRST 2023") in Chicago, die vom 16. bis 19. Juli stattfand.

Die jährlich stattfindende IFT FIRST ist die weltweit führende Veranstaltung für Lebensmitteltechnologie und die größte B2B-Lebensmittelmesse. Sie ist eine Plattform, um neue Innovationen, Lebensmitteltechnologie und Entwicklungen in der Branche zu erkunden. Mit 1.900 anwesenden Ausstellungsunternehmen und Marken lockt sie rund 15.000 Besucher an.