Zendures SolarFlow erhält das erste TÜV-Zeichen für Balcony Energy Storage Systems

SHENZHEN, China, 20. Juli 2023 /PRNewswire/ – Zendure, ein globales EnergyTech-Startup, das sich auf Energiespeicherung und -management in Privathaushalten spezialisiert hat, gab kürzlich bekannt, dass sein SolarFlow Balkon-Energiespeichersystem vom TÜV Rheinland Greater China zertifiziert wurde. Mit dieser Zertifizierung ist der SolarFlow das weltweit erste Balkon-Energiespeichersystem, das das renommierte TÜV Mark-Zertifikat erhält.

Bryan, Gründer und CEO von Zendure, Kevin, CTO, und Vertreter des TÜV Rheinland nahmen an der Zertifizierungszeremonie teil. „Das TÜV Rheinland Type Approval Mark wird unsere globale Expansion beschleunigen, das Vertrauen unserer Kunden stärken und potenzielle Geschäftspartner anziehen", sagte Bryan.

Die zunehmende Verbreitung der Plug-and-Play-Photovoltaik-Technologie in Europa und eine unterstützende Industriepolitik treiben die weltweite Nachfrage nach Balkonenergiespeichern an. Das TÜV Rheinland-Prüfzeichen unterstreicht die Glaubwürdigkeit und Innovationskraft von Zendure als Anbieter von Energielösungen für Privathaushalte, die Prosumern Zuverlässigkeit und Sicherheit bieten.

„Außergewöhnliche Unternehmen legen Wert auf Produktqualität, und die Zertifizierung ist der Beweis für ihre umfassende Stärke." Andy Chen von TÜV Rheinland sagte: „Wir freuen uns darauf, engere Beziehungen und Kooperationen mit herausragenden Unternehmen wie Zendure aufzubauen, um kontinuierliche Innovationen zu fördern."

SolarFlow hatte einen bemerkenswerten Start und erzielte aufgrund seiner beeindruckenden Funktionen bereits am ersten Tag der Markteinführung einen Umsatz von über 1,2 Millionen Euro. Es ermöglicht den Nutzern, die tagsüber gewonnene Solarenergie zu speichern, anstatt sie unentgeltlich ins Netz einzuspeisen, wodurch die Verschwendung verringert und die Rechnungen um 32 % gesenkt werden. Im Vergleich zu herkömmlicher Energie sind Balkonsolarsysteme umweltfreundlicher, da sie keine gefährlichen Stoffe ausstoßen und einen geringeren Carbon-Fußabdruck haben. Mit der zunehmenden Verfügbarkeit von Solarenergie ergreifen Prosumenten die Initiative zur Installation von Solarmodulen, um ihre Abhängigkeit von traditionellen Energiequellen und die Umweltbelastung zu verringern.

Informationen zu The TÜV Rheinland

TÜV Rheinland steht seit über 150 Jahren für Sicherheit und Qualität in nahezu allen Wirtschafts- und Lebensbereichen. Seine Experten prüfen weltweit technische Systeme und Produkte, unterstützen Innovationen in Technik und Wirtschaft, schulen Menschen in zahlreichen Berufen und zertifizieren Managementsysteme nach internationalen Standards.

Informationen zu Zendure

Zendure wurde 2017 gegründet und ist eines der am schnellsten wachsenden EnergyTech-Startups mit Sitz in den Technologiezentren des Silicon Valley, USA, und der Greater Bay Area, China, Japan und Deutschland. Unser Ziel ist es, zuverlässige und erschwingliche saubere Energie für Haushalte auf der ganzen Welt zu liefern, indem wir die neueste EnergyTech bekannt machen.

