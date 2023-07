ION Energy schließt eine nicht vermittelte Privatplatzierung in Höhe von 1.000.000 $ ab

DIESE PRESSEMITTEILUNG IST NUR FÜR DIE VERBREITUNG IN KANADA BESTIMMT UND NICHT ZUR WEITERGABE AN DIE US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ZUGELASSEN.

TORONTO, 20. Juli 2023 / IRW-Press / ION Energy Ltd. (TSXV: ION) (OTCQB: IONGF) (FWB: 5YB) („ION“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/ion-energy-ltd/) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine nicht vermittelte Privatplatzierung von 4.000.000 Einheiten des Unternehmens („Einheiten“) zu einem Preis von 0,25 $ pro Einheit für einen Bruttoerlös von insgesamt 1.000.000 $ (das „Emissionsangebot“) abgeschlossen hat. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine „Aktie“) und einem Warrant (ein „Warrant“).

Jeder Warrant berechtigt den Inhaber, innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten nach Abschluss des Emissionsangebots eine Aktie zu einem Preis von 0,40 $ zu erwerben. Sollte jedoch der tägliche volumengewichtete durchschnittliche Schlusskurs der Aktien an der TSX Venture Exchange (die „TSXV“) oder einer anderen anerkannten kanadischen Börse während eines Zeitraums von 20 aufeinanderfolgenden Handelstagen mindestens 0,60 $ betragen, kann das Unternehmen das Verfallsdatum der Warrants vorverlegen, indem es eine Pressemitteilung herausgibt, in der die verkürzte Laufzeit der Warrants bekannt gegeben wird; in diesem Fall verfallen die Warrants am 30. Kalendertag nach dem Datum der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung.

„Das Unternehmen ist äußerst erfreut, den Abschluss dieses nicht vermittelten Emissionsangebots bekannt zu geben, das es ION Energy ermöglicht, die allererste Ressourcenschätzung für Sole in der Mongolei an unserem äußerst viel versprechenden Standort Urgakh Naran voranzutreiben. Angesichts des großen Interesses an kritischen Metallen in der Mongolei seitens der Regierungen und Strategen wird die Vision von ION jetzt Wirklichkeit. Dies ebnet auch den Weg für den Beginn der Explorationsarbeiten auf unserem sehr interessanten, neu erworbenen Tier-1-Konzessionsgebiet in Kanadas Northwest Territories“, sagte Ali Haji, CEO und Direktor von ION Energy Ltd.