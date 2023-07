Wirtschaft Bafin hält Bank-Runs durch Fake News für unwahrscheinlich

Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Deutsche Kreditwirtschaft (DK) und die Finanzaufsicht Bafin halten die von Bundesbankpräsident Joachim Nagel beschriebene Gefahr für einen durch Fake News ausgelösten Bankenansturm in Deutschland für gering. "Bank-Runs sind kein neues Phänomen", sagte eine Verbandssprecherin dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Freitagausgaben).



"Was wir sehen, ist, dass Informationen - auch Falschinformationen - im Rahmen digitaler Kommunikationskanäle sehr schnell geteilt werden." Ob dies allerdings dazu führe, dass Kunden ad hoc ihr Geld von den Konten holten, hänge von ihrem Vertrauen in das Finanzsystem ab. "Und hier gilt: Der deutsche Bankenmarkt ist äußerst stabil und robust."