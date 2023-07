Fast 80 % der Ärzte weltweit glauben fälschlicherweise, dass Nikotin Lungenkrebs verursacht, was die Bemühungen unterbunden hat, einer Milliarde Rauchern zu helfen, aufzugeben

Eine Umfrage unter mehr als 15.000 Ärzten in 11 Ländern zeigt den Bedarf an Weiterbildungsmaßnahmen auf

Die „Foundation for a Smoke-Free World" lädt Forscher ein , neue Analyse- und Weiterbildungsprogramme vorzuschlagen

Im Durchschnitt glauben fast 77 % der Ärzte fälschlicherweise, dass Nikotin Lungenkrebs verursacht, und 78 % glauben, dass es Arteriosklerose verursacht.

Während im Durchschnitt 87 % der Ärzte zumindest einigermaßen zustimmen, dass die Unterstützung von Patienten, die das Rauchen aufgeben wollen, eine Priorität ist, wirkt sich ein Mangel an Schulung und Wissen über Nikotin negativ auf die Beratung zur Raucherentwöhnung und Schadensbegrenzung aus.

Erfreulicherweise sind durchschnittlich mehr als 80 % der befragten Ärzte zumindest mäßig an Schulungen zur Tabakentwöhnung und Schadensbegrenzung interessiert.

NEW YORK, 20. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Eine signifikante Mehrheit der Ärzte weltweit führt die negativen gesundheitlichen Folgen des Rauchens fälschlicherweise auf Nikotin zurück, was Fortschritte bei der Raucherentwöhnung direkt gefährdet, wie eine von der Foundation for a Smoke-Free World finanzierte Umfrage ergeben hat.