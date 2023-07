FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Irak/Schweden:

"Wenn die Freiheit unter Druck steht, muss man sie schützen. In Schweden, das seine liberale Tradition (.) bewahrt, stand die Freiheit im vergangenen Jahr besonders unter Druck.(.) Nun stürmt ein aufgewiegelter Mob die schwedische Botschaft in Bagdad, erzürnt darüber, dass die Skandinavier öffentliche Schändungen des Korans in ihrem Land erlauben und schützen (.) am Ende gilt die einfache Logik: Wenn in Stockholm die heilige Schrift der Muslime verbrannt oder mit Füßen getreten wird, hilft das keinem - außer den Extremisten auf beiden Seiten, die sich über jede (.) Spirale von Hass, Gewalt und Gegengewalt freuen. Wirkliche Freiheit verteidigt so niemand. Die braucht Regeln und Verantwortung. Wird Freiheit (.) absolut, ist sie am Ende nicht mehr als das Recht des Stärkeren, der Dinge tut, ganz einfach weil er es kann."/yyzz/DP/he