JPMORGAN stuft SAP SE auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für SAP nach Quartalszahlen von 140 auf 138 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Cloud-Umsatz des Softwarekonzerns habe die Erwartungen verfehlt, und zudem habe SAP den Wachstumsausblick für diesen Bereich gekappt, schrieb Analyst Toby Ogg in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies sollte die Wachstumsstory der Walldorfer aber nicht aus der Spur bringen. Die Umsatzbeschleunigung bei der Datenbanklösung S/4-Hana untermaure den langfristigen Wachstumspfad. Ogg senkte indes seine Jahresschätzungen für den Cloud-Umsatz sowie das operative Ergebnis (Ebit) moderat - letzteres begründete er mit negativen Währungseffekten./gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2023 / 01:40 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2023 / 02:19 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAP Aktie wird aktuell mit einem Minus von -5,49 % und einem Kurs von 120,5EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Toby Ogg

Analysiertes Unternehmen: SAP SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 138

Kursziel alt: 140

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m