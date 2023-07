Vergiss Bitcoin! Unfassbare Rallye bei diesen Krypto-Aktien

Viele Krypto-Aktien haben sich zuletzt deutlich besser entwickelt als der Bitcoin. So hat die nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung der Welt im laufenden Jahr 'nur' knapp 80 Prozent zugelegt. Die Krypto-Aktie Marathon Digital hingegen hat im gleichen Zeitraum um mehr als 375 Prozent hinzugewonnen. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei vielen anderen Krypto-Aktien: Riot Platform (+429 Prozent), Coinbase (+177 Prozent) und Microstrategy (+203 Prozent).

Der Wolfe Research-Stratege Rob Ginsberg wird von CNBC in einer kürzlich veröffentlichten Anlegernotiz wie folgt zitiert: "Während Bitcoin konsolidiert, sind Krypto-Aktien förmlich explodiert. Angesichts attraktiver Setups und weiterer Aufwärtsbewegungen fragen wir uns: Ist es nicht einfach an der Zeit, dass Krypto-Investoren auch Krypto-Aktien kaufen?"



Aktien von Unternehmen, die stark im Bereich Kryptowährungen oder Blockchain-Technologie engagiert sind, werden oft als Krypto-Aktien bezeichnet. Dabei kann es sich beispielsweise um börsennotierte Unternehmen handeln, die Kryptowährungen schürfen oder Blockchain-Lösungen für andere Unternehmen entwickeln, oder um solche, die stark in Kryptowährungen investieren.