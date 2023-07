RBC stuft UBS AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für UBS auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 20 Franken belassen. Die anstehenden Quartalszahlen dürften mehr Klarheit über die Risiken und Chancen des um die Credit Suisse erweiterten Bankenkonzerns bieten, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie sei sich der Herausforderungen bewusst, die sich aus der Zusammenlegung der Berichterstattung und der Geschäftstätigkeit beider Banken ergäben. Mehr Details über die neue Einheit dürften als wichtiger Katalysator für die Aktie fungieren./edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2023 / 17:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2023 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die UBS Group Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 19,04EUR gehandelt.