FendX unterzeichnet mit der McMaster University eine Vereinbarung über eine Forschungszusammenarbeit zur Entwicklung der Sprühbeschichtungsformulierung

OAKVILLE, ON – 20. Juli 2023 / IRW-Press / – FendX Technologies Inc. (CSE: FNDX, OTCQB: FDXTF, FWB: E8D) (das „Unternehmen“ oder „FendX“), ein Nanotechnologieunternehmen, das Oberflächenschutzbeschichtungen entwickelt, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen am 20. Juli 2023 mit der McMaster University („McMaster“) eine Vereinbarung über eine Forschungszusammenarbeit (Collaborative Research Agreement/„CRA“) abgeschlossen hat. Darin ist der Forschungs- und Entwicklungsplan für die Sprühbeschichtungsformulierung im Detail beschrieben. Das Unternehmen verfügt gemäß einer Lizenzvereinbarung mit McMaster (die „Lizenzvereinbarung“) über eine Lizenz für die Sprühbeschichtungsformulierung, wie in der Pressemeldung des Unternehmens vom 17. Mai 2023 bekannt gegeben wurde.