Drängende Herausforderungen und ein möglicher Regierungswechsel / Parlamentswahlen in Spanien

Berlin, Madrid (ots) - In Spanien finden am 23. Juli 2023 vorgezogene Parlamentswahlen statt. Eine Fortsetzung der rot-roten Koalition von Ministerpräsident Pedro Sánchez ist den meisten Umfragen zufolge unwahrscheinlich. Es zeichnet sich ab, dass der konservative Partido Popular (PP) mit ihrem Spitzenkandidaten Alberto Núñez Feijóo die meisten Sitze gewinnen wird. Unklar ist, ob es für eine Mehrheit von PP und der rechten Abspaltung Vox reichen wird - und ob beide Parteien wirklich zusammenarbeiten werden. Eine Mehrheitsfindung nach der Wahl könnte kompliziert werden, zumal eine "große Koalition" in der politischen Kultur Spaniens ein Novum wäre.

"Die nächste Regierung wird unter anderem Antworten auf die demografische Entwicklung und die Arbeitslosigkeit finden müssen. Die Alterung der Gesellschaft treibt das Defizit der Sozialversicherung immer weiter in die Höhe. Trotz eines Rekords von fast 21 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten lag im ersten Quartal 2023 die Arbeitslosenquote noch immer bei rund 13 Prozent. Und obwohl rechnerisch viele Arbeitskräfte vorhanden sind, berichten Unternehmen oft von Schwierigkeiten, passendes Personal zu finden", sagt Oliver Idem von Germany Trade & Invest (GTAI) in Madrid.