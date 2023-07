APA ots news: a&o Hostels veröffentlichen erstmals Nachhaltigkeitsbericht - Ziel Null-Emission bis 2025 - ANHÄNGE

Mit 2025 will a&o die erste Netto-Null-Hostelkette Europas sein. Aktuell verursacht eine Übernachtung 3,73 kg CO2 - a&o Hostels liegen damit weit unter dem Branchendurchschnitt

Wien/Berlin (APA-ots) - "Everyone can travel - today, tomorrow and in the future" - für ihren ersten Nachhaltigkeitsbericht hat die Hostelkette a&o ihr Motto um eine klare Botschaft ergänzt. Gründer und CEO Oliver Winter betont: "Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst und tun alles dafür, dass Menschen auch in Zukunft reisen können." Der 30-seitige Report gibt einen detaillierten Überblick über die zentralen strategischen Nachhaltigkeitsthemen, über realisierte und geplante Maßnahmen, erreichte Effekte und neue Ziele. Zu den zentralen Initiativen gehören u.a. Modernisierung der Häuser; Steigerung der Gebäudeeffizienz; Entwicklung und Einführung eines Integritätskodex für Mitarbeiter und verantwortungsvolles Procurement.