Überlange Arbeitszeiten gehen zurück

WIESBADEN (dpa-AFX) - Unter den Erwerbstätigen in Deutschland gehen die Belastungen durch überlange Arbeitszeiten zurück. Von den rund 30 Millionen Menschen mit Vollzeitjobs arbeiteten im vergangenen Jahr 8,3 Prozent gewöhnlich mehr als 48 Stunden in der Woche, wie das Statistische Bundesamt am Freitag berichtete. Das war der niedrigste Stand seit 1991. Im Jahr 2021 waren es noch 8,9 Prozent der Vollzeiterwerbstätigen gewesen. Im vergangenen Jahr betrug die durchschnittliche Arbeitszeit bei vollen Jobs 40,4 Stunden in der Woche.

Besonders lange Arbeitszeiten sind vor allem bei Selbstständigen verbreitet: Haben sie selbst Leute angestellt, sind 48,2 Prozent der Chefs und Chefinnen mehr als 48 Stunden im Betrieb. Bei Solo-Selbstständigen beträgt die Quote noch 26,0 Prozent. Unter den Arbeitnehmern muss nur jeder 20. länger als 48 Stunden arbeiten.

Nach dem deutschen Arbeitszeitgesetz darf die tägliche Arbeitszeit für Angestellte im Schnitt acht Stunden betragen, an einzelnen Tagen sind auch zehn Stunden erlaubt. Auch die Ruhezeiten zwischen zwei Arbeitsperioden sind geregelt. Die genaue Arbeitszeit regeln die jeweiligen Arbeits- oder Tarifverträge. In der westdeutschen Metall- und Elektroindustrie gilt beispielsweise für Vollzeit die 35-Stunden-Woche. Darüber hinausgehende Überstunden müssen vereinbart sein. Selbstständige und Freiberufler fallen nicht unter das Arbeitszeitgesetz. Auch für einige leitende Berufsgruppen sind Ausnahmen formuliert./ceb/DP/ngu