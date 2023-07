DAX vorbörslich tiefer

Der DAX befindet sich in einer langen Seitwärtsphase und könnte nach dem vorherigen Kursanstieg ein Verlaufshoch bilden und in der Folge wieder vor fallenden Notierungen stehen. Kommt es zu einem Kursrückgang unter 16.000 Punkte, wäre schnell ein weiterer Kursrutsch bis 15.900 Punkte zu erwarten. Gelingt dem DAX hingegen ein nachhaltiger Ausbruch über den Widerstand bei 16.200 Punkten, wäre ein Anstieg bis zunächst 16.242 Punkte zum Verlaufshoch möglich, dann weiter bis 16.300 Punkte.

Wichtige Konjunkturdaten werden am heutigen Freitag nicht veröffentlicht. Um 21:30 Uhr werden aber wieder die jüngsten CoT-Daten publiziert. Die Daten des Commitment of Traders Report zeigen die offenen Positionen von Marktteilnehmern unter anderem im S&P 500 an, wobei besonders die Positionen der Profis (Commercials) und der Kleinanleger (als Kontra-Indikator) im Blick stehen.