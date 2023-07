Klares Aus für LKW-Wartezeiten an Toren und Laderampen / Loady2Go macht aktuelle Ladeinformationen für LKW-Fahrer verständlich und in ihrer Sprache online verfügbar (FOTO)

Mannheim (ots) -



- Die Stammdatenplattform für Logistikanforderungen Loady launcht ihre online

Fahreransicht "Loady2Go"

- Per Link oder QR-Code können LKW-Fahrer lieferrelevante Informationen in ihrer

Sprache abrufen

- Ziel ist es, Wartezeiten zu reduzieren und die Zufriedenheit der LKW-Fahrer zu

steigern, aber auch Kosten, Leer- und Extrakilometer - und somit CO2

Emissionen - einzusparen



Gerade beim Be- und Entladen von LKWs führen Unwissenheit und

Verständnisprobleme der Anforderungen und Gegebenheiten vor Ort immer wieder zu

Fehlplanungen und Missverständnissen. Jeder Zwischenfall an einem Tor oder einer

Ladestelle bedeutet Troubleshooting und Warten - bis die Angelegenheit geklärt

ist und es weitergehen kann. Das bedeutet immer auch unnötige, schlimmstenfalls

tagelange Verzögerungen, Kosten und Frustrationen - besonders für die

LKW-Fahrer.