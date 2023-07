BAADER BANK stuft SALZGITTER AG auf 'Buy'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Salzgitter AG nach Eckdaten zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Das Vorsteuerergebnis habe die Erwartungen wegen des schwierigeren Konjunkurumfelds verfehlt, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Freitag vorliegenden Studie. Eine nachlassende Nachfrage bestimmter Industriezweige bringe Gegenwind. Doch die Stahlpreise dürften sich im Sommer stabilisieren. Mittel- bis langfristig sollte Salzgitter von seiner Strategie hin zum Klimaschutz profitieren./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2023 / 07:42 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Salzgitter Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,56 % und einem Kurs von 29,70EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Christian Obst

Analysiertes Unternehmen: SALZGITTER AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 45

Kursziel alt: 45

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m