UBS stuft SAP SE auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für SAP nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Das zweite Quartal sei insgesamt solide ausgefallen, schrieb Analyst Michael Briest in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Cloud-Ausblick trübe aber ein wenig das Bild. Die Enttäuschung über das geringere Wachstum in dem Zukunftsgeschäft sollte eine bessere Margenentwicklung und den erhöhten Gewinnausblick aufzehren./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2023 / 17:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2023 / 17:21 / GMT

Die SAP Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,86 % und einem Kurs von 119,8EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Michael Briest

Analysiertes Unternehmen: SAP SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 140

Kursziel alt: 140

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m