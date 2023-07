Pharmazulieferer Sartorius kämpft mit schwacher Nachfrage

GÖTTINGEN (dpa-AFX) - Der Pharma- und Laborausrüster Sartorius hat ein schwaches erstes Halbjahr hinter sich. Nach dem Boom in der Corona-Pandemie zeigen sich die Kunden des Dax -Konzerns derzeit wenig ausgabefreudig und bauen stattdessen ihre Lagerbestände ab. "Die schwache Entwicklung des Auftragseingangs hält in beiden Sparten insgesamt länger an als ursprünglich erwartet", sagte Konzernchef Joachim Kreuzburg am Freitag laut Mitteilung. Das Management hatte deshalb bereits vor rund einem Monat sein Umsatz- und Margenziel für das laufende Jahr gekappt. Die Konzernführung geht für die zweite Jahreshälfte von einer "schrittweisen Belebung der Auftragslage" aus.

In den ersten sechs Monaten lag der Auftragseingang mit 1,5 Milliarden Euro um rund ein Drittel unter dem Vorjahreswert, wie Sartorius in Göttingen bekannt gab. Der Umsatz sank von Januar bis Juni um rund 16 Prozent auf 1,74 Milliarden Euro. "Die erste Jahreshälfte war durchgängig von den Nachwirkungen der Pandemie geprägt", erläuterte Kreuzburg. Dabei beschleunigte sich der Rückgang der Aufträge und Erlöse nach einem bereits schwachen Jahresauftakt im zweiten Quartal noch weiter. Insgesamt fiel die Halbjahresbilanz damit noch schwächer aus als am Markt bereits befürchtet. Die Aktie geriet zunächst kräftiger unter Druck, dämmte die Verluste zuletzt aber auf etwa ein halbes Prozent ein.