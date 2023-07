Delivery Hero wird Alleineigner von Hungerstation in Saudi-Arabien

BERLIN (dpa-AFX) - Delivery Hero hat den in Saudi-Arabien ansässigen Lieferdienst Hungerstation übernommen. Der MDax -Konzern habe die noch ausstehenden 37 Prozent der Anteile für rund 297 Millionen US-Dollar erworben, teilte er am Freitag in Berlin mit. Hungerstation ist einer Unternehmenssprecherin zufolge Marktführer in Saudi-Arabien und ist zu einem deutlich geringeren Anteil in Bahrain aktiv. Delivery Hero betreibt in der Region Naher Osten und Nordafrika auch die bekanntere Marke Talabat.

Hungerstation steigerte nach Konzernangaben im vergangenen Jahr seinen Umsatz um mehr als ein Drittel auf 609 Millionen Euro. Davon blieben mehr als 50 Millionen Euro als um Sondereffekte bereinigtes Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit).