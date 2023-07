Wirtschaft Dax startet schwach - Optionsverfall könnte Dynamik bringen

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Freitagmorgen schwach in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 16.140 Punkten berechnet, 0,4 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag.



Am unteren Ende der Kursliste rangierten am Morgen SAP und Sartorius. Der Juli-Optionsverfall am Freitag zähle zwar zu den kleineren Verfallterminen des Jahres, habe aber trotzdem das Potenzial, die Börsen zu bewegen, sagte Thomas Altmann von QC Partners. "Auf der 16.200 laufen beim Dax große Positionen an Kaufoptionen aus, Verkaufsoptionen werden insbesondere mit Basispreisen von 16.000 und ebenfalls 16.200 Punkten fällig."