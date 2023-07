WARBURG RESEARCH stuft Sartorius Vorzuege auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Sartorius nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 341 Euro belassen. Nach der Gewinnwarnung des Pharma- und Laborausrüsters Mitte Juni seien die Zahlen wie erwartet schwach ausgefallen, schrieb Analyst Michael Heider in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Geschäftsdynamik habe noch deutlicher als im Auftaktquartal nachgelassen, und auch der Auftragseingang sei weiter gesunken - stärker als von ihm bereits befürchtet. Die Bestätigung des jüngst gesenkten Ausblicks beinhalte keine wesentliche Erholung in der zweiten Jahreshälfte. Die beibehaltene Anlageempfehlung begründet Heider indes mit den sehr starken fundamentalen Marktdaten sowie der "exzellenten Marktposition" von Sartorius./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2023 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sartorius Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,90 % und einem Kurs von 325,2EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Michael Heider

Analysiertes Unternehmen: Sartorius Vorzuege

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 341

Kursziel alt: 341

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m