BAADER erwirbt Mehrheitsbeteiligung an EMYDEX und baut damit Kompetenzführerschaft bei der Digitalisierung in der Lebensmittelindustrie aus (FOTO)

- BAADER hat eine Mehrheitsbeteiligung an EMYDEX Technology erworben, einem

führenden Anbieter von Manufacturing Execution System (MES)-Software für die

lebensmittelverarbeitende Industrie.

- Die internationale Expansion von EMYDEX wird durch die globale Präsenz von

BAADER gestärkt, so dass beide Unternehmen ein erweitertes und komplementäres

Produktangebot anbieten können.

- Kunden in der Lebensmittelverarbeitung werden von der kombinierten Expertise

von BAADER und EMYDEX durch mehr digitale Produkte profitieren, einschließlich

neuer Technologien wie KI-Lösungen.



BAADER, ein weltweit renommierter Hersteller und Anbieter von Maschinen und

Lösungen für die Lebensmittelindustrie, hat eine Mehrheitsbeteiligung an EMYDEX

Technology erworben. EMYDEX ist ein international führender Anbieter von

skalierbarer Manufacturing Execution System (MES)-Software für die

Lebensmittelbranche. Die Kombination der Stärken beider Unternehmen bedeutet für

BAADER erweiterte digitale Fähigkeiten und für EMYDEX beschleunigtes Wachstum

und Marktreichweite.





EMYDEX wurde 2004 in Irland gegründet und hat sich seitdem zu einem globalenPlayer entwickelt, der eine skalierbare MES-Softwarelösung vermarktet, die denHerausforderungen des Prozessmanagements in der Lebensmittelindustrie gerechtwird. Heute ist die Spitzenlösung des Unternehmens in lebensmittelverarbeitendenBetrieben in Kanada, Neuseeland, Australien und im südlichen Afrika integriert.Die BAADER Global SE ist der weltweite Partner für Lösungen in derLebensmittelverarbeitung mit über 100 Jahren Erfahrung. Das Unternehmen mitseinem Stammsitz in Lübeck entwickelt innovative und ganzheitliche Lösungen, dieeine intelligente, sichere, effiziente und nachhaltige Lebensmittelverarbeitungin allen Phasen gewährleisten. Mit 30 Niederlassungen in Europa, den USA, China,Südamerika, Afrika und Asien beschäftigt BAADER 1.600 Mitarbeiterinnen undMitarbeiter in über 100 Ländern.Die Transaktion stellt sowohl für BAADER als auch für EMYDEX einen wichtigenMeilenstein dar. Mit der Übernahme von EMYDEX wird BAADER seinenDigitalisierungsbereich in alle Bereiche der Lebensmittelverarbeitungintegrieren und insbesondere Kunden in der Rotfleisch- und Geflügelindustrieinnovative EMYDEX MES-Lösungen anbieten. EMYDEX wird seine internationalenExpansionspläne dank der Marktführerschaft und der globalen Präsenz von BAADERweiter vorantreiben. Damit sind beide Unternehmen gut positioniert, um ihrenKunden ein erweitertes und ergänzendes Produktangebot zu bieten.