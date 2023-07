Gut 8 % aller Vollzeiterwerbstätigen arbeiteten 2022 mehr als 48 Stunden pro Woche

WIESBADEN (ots) -



- Anteil auf niedrigstem Stand seit 1991

- Anteil der Beschäftigten in unfreiwilliger Teilzeit geht zurück

- 88 % der Erwerbstätigen sehen ihre Arbeit als sinnvoll an



Lange Arbeitszeiten können für Erwerbstätige zur Belastung werden. Im Jahr 2022

arbeiteten 8,3 % der 30 Millionen Vollzeiterwerbstätigen gewöhnlich mehr als 48

Stunden pro Woche. Dies gilt als überlange Arbeitszeit. Wie das Statistische

Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, war dies der niedrigste Anteil seit der

deutschen Vereinigung im Jahr 1991. Im Jahr 2021 hatten noch 8,9 % aller

Vollzeiterwerbstätigen überlange Arbeitszeiten. Im Durchschnitt arbeiteten

Vollzeiterwerbstätige im vergangenen Jahr 40,4 Stunden in der Woche.