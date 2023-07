BERENBERG stuft GIVAUDAN AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Givaudan nach gemischten Halbjahreszahlen von 3300 auf 3100 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Gewinnentwicklung sei operativ überzeugend gewesen, das Wachstum habe umgekehrt aber enttäuscht, schrieb Analystin Samantha Darbyshire in einer am Freitag vorliegenden Studie. Insofern sei der Aromen- und Duftstoffhersteller ein "Rätsel zwischen Wachstum und Profitabilität". 2023 geht sie nun einem weniger starken Umsatzanstieg aus./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2023 / 17:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Givaudan Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 3.015EUR gehandelt.