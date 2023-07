Hohe Brandgefahr in Griechenland - weiter sehr trocken und heiß

ATHEN (dpa-AFX) - Für weite Teile Griechenlands hat der Zivilschutz am Freitag vor hoher bis sehr hoher Brandgefahr gewarnt. Betroffen sind vor allem die Region um die Hauptstadt Athen, die Insel Euböa und der Nordosten der Halbinsel Peloponnes, wie die Karte der Behörden zeigt. Auch für die Ferieninseln Rhodos und Samos wurde die zweithöchste Stufe der Brandgefahr ausgerufen.

Gleichzeitig geht das Land in die dritte Hitzewelle des Jahres - am Freitag sollen die Temperaturen vielerorts auf 40 Grad steigen, am Samstag auf 43 und am Sonntag in Mittelgriechenland und der Hauptstadt Athen sogar auf bis zu 44 Grad, wie es auf der staatlichen Wetterwebsite Meteo hieß.