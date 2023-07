FRANKFURT (dpa-AFX) - Kursgewinne an den Börsen und die gestiegenen Zinsen haben die Menschen in Deutschland in Summe wieder reicher gemacht. Das Geldvermögen der privaten Haushalte hierzulande erhöhte sich in den ersten drei Monaten das laufenden Jahres zum Vorquartal um 146 Milliarden auf rund 7393 Milliarden Euro, wie die Deutsche Bundesbank am Freitag in Frankfurt mitteilte.

Damit setzte sich die im Schlussquartal 2022 einsetzende Erholung fort. Zuvor war das Geldvermögen drei Vierteljahre in Folge geschrumpft. Vom Rekordwert von 7624 Milliarden Euro, der Ende des Jahres 2021 erreicht worden war, ist die Summe nach wie vor ein gutes Stück entfernt.